Одновременно скорректированы целевые показатели программы. Теперь власти планируют переселить 677 человек из 44 аварийных многоквартирных домов общей площадью 11,82 тыс. кв. м. В предыдущей редакции предусматривалось расселение 671 человека из 43 домов общей площадью 11,73 тыс. кв. м. Таким образом, при увеличении финансирования более чем наполовину число граждан, которых планируется переселить, выросло на шесть человек.