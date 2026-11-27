Ставрополье увеличило расходы на переселение из аварийного жилья на 568 млн рублей
Правительство Ставропольского края увеличило планируемый объем финансирования региональной программы переселения граждан из аварийного жилья на 568,3 млн руб., до 1,58 млрд руб. По сравнению с предыдущей редакцией программы, утвержденной в мае 2026 года, финансирование выросло на 55,9%. Это следует из постановления правительства края, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Согласно новой редакции программы, на 2025–2028 годы предусмотрено 1,5846 млрд руб. В мае общий объем финансирования составлял 1,0163 млрд руб. Основное увеличение обеспечивается за счет регионального и муниципальных бюджетов. В частности, доля краевой казны выросла с 338,4 млн до 700 млн руб., муниципальных бюджетов — со 185,9 млн до 392,6 млн руб. Объем федеральной поддержки через Фонд развития территорий остался прежним — 492 млн руб.
Одновременно скорректированы целевые показатели программы. Теперь власти планируют переселить 677 человек из 44 аварийных многоквартирных домов общей площадью 11,82 тыс. кв. м. В предыдущей редакции предусматривалось расселение 671 человека из 43 домов общей площадью 11,73 тыс. кв. м. Таким образом, при увеличении финансирования более чем наполовину число граждан, которых планируется переселить, выросло на шесть человек.
Средства распределены между муниципальными образованиями края. В числе территорий, участвующих в программе, — Георгиевский муниципальный округ, Ессентуки, Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь, а также Изобильненский, Кировский и Петровский округа.
Объемы финансирования мероприятий на 2029–2030 годы будут уточняться после доведения Ставропольскому краю лимитов финансовой поддержки за счет средств Фонда развития территорий.