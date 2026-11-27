Потребность в таких работах связана с регулярными незаконными сбросами, в том числе строительного мусора. В официальном Telegram-канале Сочи администрация сообщала о жалобах на складирование строительных отходов, обрези деревьев и крупногабаритных вещей на обычных контейнерных площадках. В другом сообщении городские власти допускали, что нелегальные перевозчики могут собирать небытовые отходы и сбрасывать их в городе, экономя на утилизации. Региональный оператор «Крайжилкомресурс» также писал о дежурствах на площадках, где чаще фиксируют незаконные сбросы строительного мусора.