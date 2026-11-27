Мэрия Сочи направит почти 230 млн рублей на уборку стихийных свалок
Подрядчику предстоит убирать строительный мусор и крупногабаритные отходы
Администрация Сочи объявила конкурс с начальной ценой 229,97 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок и строительного мусора. Заявки принимают до 15 декабря, итоги конкурса планируют подвести 18 декабря. Информация о закупке размещена 27 ноября 2026 года; победитель получит контракт с оплатой за фактически выполненный объем работ, но не более установленного лимита, следует из данных ЕИС.
Тендер охватывает муниципальные земли и участки, государственная собственность на которые не разграничена, по всей территории города-курорта. Заказчик разделил услуги на два вида: вывоз строительных отходов оценили в 7 тыс. руб. за кубометр, прочих отходов — в 6,33 тыс. руб. за кубометр. Общий объем заранее не установлен: администрация будет оплачивать фактически убранный мусор в пределах максимальной цены контракта. Поэтому 229,97 млн руб. — предельная сумма расходов, а не заранее определенная стоимость конкретного объема отходов.
В конкурсе 60% оценки приходится на цену, еще 40% — на квалификацию участника. Претендент должен подтвердить опыт работ стоимостью не менее 20% от начальной цены контракта — около 46 млн руб. В качестве подтверждения подходят, в частности, договоры на благоустройство или строительство и документы о приемке работ. Заказчик установил обеспечение заявки в размере 2,30 млн руб., а исполнения контракта — 22,997 млн руб., следует из опубликованной карточки закупки.
Потребность в таких работах связана с регулярными незаконными сбросами, в том числе строительного мусора. В официальном Telegram-канале Сочи администрация сообщала о жалобах на складирование строительных отходов, обрези деревьев и крупногабаритных вещей на обычных контейнерных площадках. В другом сообщении городские власти допускали, что нелегальные перевозчики могут собирать небытовые отходы и сбрасывать их в городе, экономя на утилизации. Региональный оператор «Крайжилкомресурс» также писал о дежурствах на площадках, где чаще фиксируют незаконные сбросы строительного мусора.