Торги по проекту дворца Ольденбургских под Воронежем за 32 млн рублей приостановлены
Торги по проекту дворца Ольденбургских под Воронежем за 32 млн рублей оспорили
Торги на выполнение проектно-изыскательских работ для реставрации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дворцовый комплекс Ольденбургских» в Рамони Воронежской области приостановлены. Причиной стала жалоба в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) от одного из участников закупки — краснодарского ООО «Институт социальных технологий». Начальная цена контракта составляет 32,2 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Заказчиком выступает министерство строительства Воронежской области. Победителю конкурса предстоит разработать научно-проектную и рабочую документацию для сохранения и приспособления дворца под современное использование (V этап реконструкции) в срок до 25 декабря 2027 года. Финансирование выделяется из бюджета области. Подрядчик, с которым планировалось заключить контракт, предложил выполнить работы за 27,4 млн руб. Его наименование не раскрывается. Подписание соглашения приостановлено до решения УФАС.
Согласно протоколу рассмотрения вторых частей заявок от 25 ноября, на участие в торгах поступило пять предложений. Заявка ООО «ИСТ» была допущена комиссией, однако по квалификационному критерию («наличие опыта выполнения работ, связанных с предметом контракта») члены комиссии единогласно присвоили ей 0 баллов, тогда как остальные четыре участника получили от 20,2 до 48 баллов.
В своей жалобе в воронежское УФАС краснодарская компания указывает, что представила полностью исполненный контракт на инженерные изыскания и разработку проекта реставрации ОКН в Севастополе стоимостью 38,3 млн руб. со всеми актами приемки конца 2025 года. По мнению заявителя, договор полностью соответствовал всем условиям конкурса, а комиссия неправомерно обнулила квалификацию и не привела в протоколе мотивов непринятия опыта. Компания просит антимонопольное ведомство признать жалобу обоснованной, отменить протоколы и обязать комиссию провести повторную оценку заявок с учетом ее опыта. Рассмотрение жалобы состоится 2 декабря.
По данным Rusprofile, ООО «Институт социальных технологий» зарегистрировано в Краснодаре в январе 2022 года. Основной вид деятельности — дополнительное профессиональное образование. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и учредителем является Юрий Зотов. В 2025 году выручка компании составила 72 млн, чистая прибыль — 8,6 млн руб.
Ранее региональное министерство строительства пыталось найти подрядчика непосредственно на строительно-монтажные работы в рамках пятого этапа реконструкции дворца. В апреле 2026 года ведомство объявило конкурс с начальной ценой контракта 308,9 млн руб., однако на него не поступило ни одной заявки, и процедура была признана несостоявшейся.