В своей жалобе в воронежское УФАС краснодарская компания указывает, что представила полностью исполненный контракт на инженерные изыскания и разработку проекта реставрации ОКН в Севастополе стоимостью 38,3 млн руб. со всеми актами приемки конца 2025 года. По мнению заявителя, договор полностью соответствовал всем условиям конкурса, а комиссия неправомерно обнулила квалификацию и не привела в протоколе мотивов непринятия опыта. Компания просит антимонопольное ведомство признать жалобу обоснованной, отменить протоколы и обязать комиссию провести повторную оценку заявок с учетом ее опыта. Рассмотрение жалобы состоится 2 декабря.