На проект ремонта дворца Ольденбургских под Воронежем выделили 32 млн рублей
Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс по поиску подрядчика для проектно-изыскательских работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения (ОКН) «Дворцовый комплекс Ольденбургских» в Рамони. Начальная цена — 32,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Речь идет о работе над проектом по сохранению объекта «с приспособлением для современного использования» (V этап, дворец). Подрядчику необходимо до 25 декабря 2027 года подготовить научно-проектную и рабочую документацию для дальнейшего выполнения работ по сохранению дворца. Источник финансирования — облбюджет.
Заявки на участие в торгах принимаются до 23 ноября. Итоги подведут 26 ноября.
Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», региональный минстрой в апреле объявлял конкурс на реставрационные работы в рамках пятого этапа реконструкции ОКН. Начальная цена контракта составляла 308,9 млн руб. Однако на него не было подано ни одной заявки, в связи с чем торги признали несостоявшимися.
Работы необходимо было провести в шесть этапов в срок до 1 декабря 2027 года. Будущему подрядчику предстояло осуществить демонтаж существующих конструкций, смонтировать внутренние инженерные сети, а также электрику, видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализации.
В 2025 году «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с конкурсом на реставрацию «Нижнего парка» дворцового комплекса Ольденбургских тоже возникли проблемы. На третьи торги в конце прошлого года не поступило ни одной заявки.