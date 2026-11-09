На проект ремонта дворца Ольденбургских под Воронежем выделили 32 млн рублей

Речь идет о работе над проектом по сохранению объекта «с приспособлением для современного использования» (V этап, дворец). Подрядчику необходимо до 25 декабря 2027 года подготовить научно-проектную и рабочую документацию для дальнейшего выполнения работ по сохранению дворца. Источник финансирования — облбюджет.