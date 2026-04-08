На ремонт дворца Ольденбургских под Воронежем добавили 309 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило торги за сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дворцовый комплекс Ольденбургских» в Рамони. Речь идет о реставрационных работах «с приспособлением для современного использования» (V этап, дворец). Начальная цена контракта составляет 308,9 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Работы необходимо провести в шесть этапов в срок до 1 декабря 2027 года. Будущему подрядчику предстоит осуществить демонтаж существующих конструкций, смонтировать внутренние инженерные сети, а также электрику, видеонаблюдение, охранную и пожарную сигнализации.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 24 апреля, итоги подведут 29 апреля.

Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что с конкурсом на реставрацию «Нижнего парка» дворцового комплекса Ольденбургских возникли проблемы. На третьи торги в конце 2025 года не поступило ни одной заявки.

Денис Данилов