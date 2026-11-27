Господин Швецов работает в системе образования с 1994 года: начинал учителем, затем руководил школой № 1 в Ардоне, управлением образования Ардонского района, занимал руководящие должности в структурных подразделениях минобрнауки Северной Осетии. В 2018–2019 годах трудился в Министерстве просвещения РФ заместителем директора департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования.