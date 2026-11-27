Министром образования Северной Осетии назначен Андрей Швецов
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о назначении Андрея Швецова министром образования и науки республики, сообщили в пресс-службе правительства региона.
С сентября 2026 года господин Швецов исполнял обязанности главы ведомства, до этого занимал пост замминистра.
Господин Швецов работает в системе образования с 1994 года: начинал учителем, затем руководил школой № 1 в Ардоне, управлением образования Ардонского района, занимал руководящие должности в структурных подразделениях минобрнауки Северной Осетии. В 2018–2019 годах трудился в Министерстве просвещения РФ заместителем директора департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования.