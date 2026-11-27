Суд на Урале взыскал с компаний более 82 млн, полученных в картельном сговоре
Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства более 82 млн руб., полученных компаниями «Техностройкомплект» и «Сити Билдинг» в результате картельного сговора. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Ведомство в ходе проверки установило, что компании вступили в картельный сговор. Организации участвовали в торгах без реальной конкуренции: они согласовывали свои действия, обеспечивая победу одному из участников сговора.
Таким образом, компании заключили контракты на капитальный ремонт мостового перехода через реку Урал на дорожном обходе села Богдановское в Челябинской области, а также на ремонт насосных станций в городе Донском Тульской области.
Прокуратура потребовала признать сделку между компаниями недействительной и взыскать полученные ими средства в доход государства. Суд удовлетворил исковые требования.
Напомним, компании «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» фигурировали в уголовном деле бывшего депутата Виталия Чачина. По версии следствия, он организовал между ними картельный сговор для победы на аукционах. Как установил суд, в рамках сговора были заключены контракты на общую сумму около 286 млн руб.
В июле 2026 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал его виновным в ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ) и оштрафовал на 2,5 млн руб. В ноябре гордума лишила Виталия Чачина депутатского мандата.