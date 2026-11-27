Напомним, компании «Сити Билдинг» и «Техностройкомплект» фигурировали в уголовном деле бывшего депутата Виталия Чачина. По версии следствия, он организовал между ними картельный сговор для победы на аукционах. Как установил суд, в рамках сговора были заключены контракты на общую сумму около 286 млн руб.