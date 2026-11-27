На границе с Латвией и Эстонией скопились более 500 грузовиков
На российско-латвийской и российско-эстонской границах сохраняются очереди из грузовых автомобилей и пассажиров. По состоянию на 27 ноября перед пунктами пропуска «Бурачки» и «Убылинка» в ожидании выезда из России находились около 540 фур, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.
На латвийском направлении скопилось около 300 грузовиков у МАПП «Бурачки» и еще 240 — у МАПП «Убылинка». В таможенном управлении объяснили ситуацию неритмичным приемом транспорта латвийской стороной. На эстонском направлении за 26 ноября через МАПП «Шумилкино» пропустили 18 грузовых автомобилей, через «Куничину Гору» — восемь. Перед «Шумилкино» ожидают оформления около 35 машин.
Сложности возникают и у пассажиров. За сутки через пешеходную часть МАПП «Ивангород» в обоих направлениях проследовали около 540 человек. Из-за длительных проверок и ограниченного времени работы эстонского пункта «Нарва-1» ожидание перехода границы может превышать сутки. По данным таможенного управления, более 150 человек ежедневно не успевают пройти эстонский контроль до закрытия пункта.
С 1 декабря Эстония на полгода приостановит пересечение границы через все автомобильные пункты пропуска с Россией. Ограничения затронут в том числе переходы «Нарва-1», «Койдула» и «Лухамаа». Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о решении эстонских властей. При этом железнодорожный пункт пропуска в Нарве продолжит работу, уточнили в Северо-Западном таможенном управлении.
Рост очередей на латвийском направлении фиксировался и ранее: 23 ноября перед «Бурачками» и «Убылинкой» в общей сложности ожидали выезда около 290 грузовиков. Тогда в таможенном управлении предупреждали, что скопление машин может увеличиться.