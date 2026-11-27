Сложности возникают и у пассажиров. За сутки через пешеходную часть МАПП «Ивангород» в обоих направлениях проследовали около 540 человек. Из-за длительных проверок и ограниченного времени работы эстонского пункта «Нарва-1» ожидание перехода границы может превышать сутки. По данным таможенного управления, более 150 человек ежедневно не успевают пройти эстонский контроль до закрытия пункта.