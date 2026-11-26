Железнодорожный пункт пропуска в Нарве продолжит работу после 1 декабря
Эстония закроет не все пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря нынешнего года. Железную дорогу в Нарве запрет не коснется, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Движение остановится, как сказано в сообщении, через МАПП «Куничина Гора», МАПП «Шумилкино» и АПП «Крупп» в Псковской области. Также перестанет работать пешеходная часть МАПП «Ивангород» в Ленинградской области. Его автомобильная составляющая с 2024 года находится на реконструкции.
Власти Эстонии заявляли о намерении перекрыть и железнодорожное грузовое сообщение через Нарву. Пока решение об этом не принято.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что власти эстонской Нарвы намерены обратиться к правительству страны с просьбой организовать гуманитарный коридор с Россией после закрытия границы.