Движение остановится, как сказано в сообщении, через МАПП «Куничина Гора», МАПП «Шумилкино» и АПП «Крупп» в Псковской области. Также перестанет работать пешеходная часть МАПП «Ивангород» в Ленинградской области. Его автомобильная составляющая с 2024 года находится на реконструкции.