Главные новости недели в Нижегородской области к 29 ноября
Капремонт моста через Городецкие шлюзы начнут в декабре. Почти два года на мосту будет реверсивное движение.
Работу 26 нижегородских домоуправляющих компаний признали неудовлетворительной. Нижгосконтроль начал составлять ежеквартальный рейтинг ДУКов.
Суд прекратил уголовное дело бывшего депутата заксобрания Нижегородской области Михаила Дикина. В августе ему назначили обязательные работы за угрозу убийством.
Нижегородские власти рассчитывают получить от Москвы 80 вагонов метро в течение нескольких лет. Ранее нижегородский метрополитен хотел купить новые поезда, но теперь планируют обновление своего парка за счет столичного.
Правительство Нижегородской области сократило 550 чиновников в 2026 году. По словам губернатора Глеба Никитина, это около 11% всех госслужащих региона.
Открытие метро до Сенной в Нижнем Новгороде перенесли на 2028 год. Губернатор надеется, что этот перенос срока будет последним.
Нижегородские депутаты одобрили повышение порога госдолга с 75% до 85% собственных доходов. Изменения необходимы для завершения прежних и новых инфраструктурных проектов, реализуемых за счет федеральных инвесткредитов.
Экс-начальник нижегородского УМВД Владислав Пронин получил условный срок за коррупцию. После ухода из МВД он руководил филиалом государственного АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие».
В нижегородской мэрии не увидели эффекта от видеофиксации сброса мусора. Нарушители используют списанные автомобили или поддельные номера.
Нижегородская область с 2027 года отменит патентную систему налогообложения для четырех видов деятельности. Она не будет распространяться на грузовые перевозки, монтажные и сварочные работы, розничную торговлю и разработку софта.