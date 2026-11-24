Работу 26 нижегородских ДУКов признали неудовлетворительной в III квартале
Инспекция государственного контроля и надзора Нижегородской области (Нижгосконтроль) опубликовала первый открытый рейтинг управляющих компаний. Он сформирован по итогам третьего квартала 2026 года, сообщили в инспекции.
По данным ведомства, при формировании рейтинга учитывают обращения жителей, предписания и предостережения, размещение информации в ГИС ЖКХ, количество собраний собственников в электронном виде и наличие приборов учета в домах.
«Если в подъезде грязно, заявки игнорируются, а в нашем рейтинге ваша управляющая организация стабильно находится в "красной зоне", возможно, жителям нужно задуматься о смене управляющей компании», — пояснил и.о. руководителя инспекции Игорь Сербул. По словам зампредседателя регионального правительства Дениса Исмагилова, от компаний из «красной зоны» власти будут требовать качественного обслуживания жителей.
В Нижнем Новгороде из 155 управляющих организаций в «красную зону» (неудовлетворительная работа) попали 16: ООО «ГУД», ООО «УК Жилищник-НН», ООО «УК "ТСЖ – регион"», ООО «УК "Рубин"», ООО «Спецкомсервис», ООО «Руникон», АО «ДК Советского района», ООО «ДУК "Сокольники"», ООО «УК "Янтарь"», ООО «УК "Квартет"», ООО «Проспект-сервис», АО «ДК Нижегородского района», ООО «УК "Дом-сервис"», АО «ДК Приокского района», ООО «Поволжская УК», ООО «УК "Дорос Групп"».
В «зеленой зоне» (хорошая работа) 45 организаций, больше всего баллов набрали ООО «УК ДТК» (98,28), ООО УК «Озеро» (97,81) и ООО «Управляющая компания "Дома"» (97,05).
Работа остальных ДУКов города признана удовлетворительной.
Из 151 компаний в остальных муниципалитетах региона в «красной зоне» оказались десять: ООО «Тектум» (Арзамас), ООО УК «Качество» (Балахнинский округ), ООО «УК "Красный октябрь"» (Дзержинск), ООО «ДК ЖКХ» (Дальнеконстантиновский), ООО «ЖКХ» (Навашинский), ООО «ЖК "Сервис-1"» (Дзержинск),ООО «Ремжилстрой» (Первомайск), ООО «ФортКом» (Воротынский), ООО «ДУК "Балахна-Гидроторф"» (Балахнинский), ООО «Правильное решение» (Богородский).
В «зеленой зоне» — 20 организаций, больше всех баллов набрали выксунское ООО «УК "Раменское"» (96,81), саровское ООО «КХК "ФДЖ"» (93,87) и лысковское ООО «УК "Орбита"» (93,8).