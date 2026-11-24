«Если в подъезде грязно, заявки игнорируются, а в нашем рейтинге ваша управляющая организация стабильно находится в "красной зоне", возможно, жителям нужно задуматься о смене управляющей компании», — пояснил и.о. руководителя инспекции Игорь Сербул. По словам зампредседателя регионального правительства Дениса Исмагилова, от компаний из «красной зоны» власти будут требовать качественного обслуживания жителей.