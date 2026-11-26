Экс-начальник нижегородского УМВД получил условный срок за коррупцию
Бывшего управляющего филиалом «Нижегородский» государственного АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», экс-начальника УМВД по Нижнему Новгороду Владислава Пронина и его подчиненного — мастера участка филиала Андрея Доможирова приговорили к условным срокам за превышение должностных полномочий. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе Ленинского райсуда, первому назначили четыре года, второму — три года.
Согласно материалам дела, в 2023-2024 годах фигуранты передали аффилированному Владиславу Пронину ООО «Современные технологии протезирования» составляющие коммерческую тайну данные нуждающихся в протезно-ортопедическом обслуживании.
Кроме того, они склоняли граждан обратиться за получением услуг в другую организацию, за что та передавала Владиславу Пронину 5% прибыли.
Преступные действия лишили «Московское протезно-ортопедическое предприятие» возможности заработать более 3,9 млн руб.
Фигурантов судили по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Кроме условного срока, Владиславу Пронину запретили занимать определенные должности на 2,5 года, его сообщнику — на два года.
Ранее суд по антикоррупционному иску прокуратуры изъял у Владислава Пронина квартиру, два парковочных места и автомобиль Toyota Land Cruiser общей стоимостью около 11 млн руб.