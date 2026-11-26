Бывшего управляющего филиалом «Нижегородский» государственного АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие», экс-начальника УМВД по Нижнему Новгороду Владислава Пронина и его подчиненного — мастера участка филиала Андрея Доможирова приговорили к условным срокам за превышение должностных полномочий. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в пресс-службе Ленинского райсуда, первому назначили четыре года, второму — три года.