Капремонт моста через шлюзы Нижегородской ГЭС начнут в декабре
Реверсивное движение введут на мосту через шлюзы Нижегородской ГЭС в Городецком округе с 1 декабря 2026 года в связи с капитальным ремонтом. Об этом сообщили в минтрансе Нижегородской области.
Одну половину моста планируют отремонтировать к октябрю 2027 года. Работы по второй половине должны начать в 2028 году и завершить к концу октября.
Общая протяженность сооружения составляет почти 673 м. За время ремонта подрядчик обновит 14 опор и 13 пролетных строений, заменит железобетонную плиту, мостовое полотно, деформационные швы и водоотвод. Также на мосту установят новые перила и барьеры.
Директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Александр Денисов призвал водителей с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать ПДД в зоне ремонта.
Как писал «Ъ-Приволжье», прокуратура в 2024 году выиграла судебный спор с ГУАД, обязав учреждение отремонтировать этот мост.