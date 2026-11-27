При этом стоимость патента в этих видах деятельности варьируется от 22 тыс. до 260 тыс. руб. в год и может быть уменьшена на размер страхового взноса, тогда как предприниматель, работающий по упрощенной системе налогообложения, в среднем платит 233 тыс. руб., отметил губернатор.