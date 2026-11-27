Нижегородская область с 2027 года отменит ПСН для четырех видов деятельности
Патентную систему налогообложения (ПСН) в Нижегородской области с 2027 года отменят для грузовых перевозок, монтажных и сварочных работ, розничной торговли и разработки софта. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на встрече с предпринимателями 27 ноября.
В перечисленных отраслях в регионе работают около 20 тыс. предпринимателей, подсчитал Глеб Никитин. Их доля в количестве всех индивидуальных предпринимателей региона превышает 60%, в грузоперевозках — 90%.
При этом стоимость патента в этих видах деятельности варьируется от 22 тыс. до 260 тыс. руб. в год и может быть уменьшена на размер страхового взноса, тогда как предприниматель, работающий по упрощенной системе налогообложения, в среднем платит 233 тыс. руб., отметил губернатор.
Он добавил, что с 1 января в Нижегородской области вводится специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).