Нижегородские депутаты одобрили повышение порога госдолга до 85%
Депутаты заксобрания Нижегородской области единогласно поддержали повышение порога госдолга региона с 75% до 85% собственных доходов. На заседании 26 ноября вопрос приняли без обсуждений.
Инициировавшее изменения правительство области пояснило их необходимостью завершения прежних и новых инфраструктурных проектов, реализуемых за счет федеральных инвесткредитов. Для погашения этих кредитов требуются дополнительные рыночные заимствования.
Кроме того, депутаты тем же законом переименовали адресную инвестиционную программу в законе о бюджетном процессе в реестр объектов капитального строительства, внесли ряд изменений в расчет модельных бюджетов муниципальных образований, а также закрепили за муниципальными бюджетами 30% налога от применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН).