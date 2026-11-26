Кроме того, депутаты тем же законом переименовали адресную инвестиционную программу в законе о бюджетном процессе в реестр объектов капитального строительства, внесли ряд изменений в расчет модельных бюджетов муниципальных образований, а также закрепили за муниципальными бюджетами 30% налога от применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН).