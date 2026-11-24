Как писал «Ъ-Приволжье», в августе Михаил Дикин был признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ после конфликта у ТЦ «Небо». По данным суда, в ноябре 2024 года Михаил Дикин в ходе дорожного конфликта угрожал потерпевшему газовым пистолетом, нанес ему несколько ударов и высказал угрозы убийством. Бывший вице-спикер заксобрания не признал своей вины и обжаловал решение суда.