Мигранты числились студентами и жили в общежитиях вуза, но занятий не посещали и работали на самарских предприятиях. Одним из эпизодов стало получение Казанцевым 25 июня 2026 года в служебных помещениях вуза на улице Антонова-Овсеенко взятки в 54 тыс. руб. от двух студентов-посредников — за необоснованную ликвидацию академических задолженностей и фиктивный прием на учебу граждан Туркменистана. Это позволяло продлевать им учебные визы и оставаться в России.