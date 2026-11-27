Фигурант дела о незаконной миграции в самарском вузе сдавал свой дом иностранцам
Следствие установило роль одного из фигурантов уголовного дела об организации канала незаконной миграции в Самарском государственном социально-педагогическом университете (СГСПУ). Предполагаемый преступник сдавал в аренду иностранцам собственный частный дом. В настоящее время он задержан и заключен под стражу. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в следственных органах.
13 ноября был задержан декан естественно-географического факультета Иван Казанцев. Также под следствие попали проректор Алексей Щелков, владелец частного дома и двое студентов-иностранцев, одного из которых задержали в Казани и этапировали в Самару.
Ивану Казанцеву предъявили обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия) и ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе орггруппы). Остальным вменили организацию незаконной миграции в составе организованной группы.
В итоге суд арестовал Казанцева, владельца частного дома и двух студентов-иностранцев. В отношении Алексея Щелкова была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Следствие установило, что с 1 января 2024 года по 11 ноября 2026 года пятеро обвиняемых фиктивно ставили граждан Туркменистана на учет по месту пребывания, зачисляли их на факультет и оформляли им учебные визы. Таким способом в регионе было легализовано пребывание от 150 до 200 иностранцев.
Мигранты числились студентами и жили в общежитиях вуза, но занятий не посещали и работали на самарских предприятиях. Одним из эпизодов стало получение Казанцевым 25 июня 2026 года в служебных помещениях вуза на улице Антонова-Овсеенко взятки в 54 тыс. руб. от двух студентов-посредников — за необоснованную ликвидацию академических задолженностей и фиктивный прием на учебу граждан Туркменистана. Это позволяло продлевать им учебные визы и оставаться в России.
Следствие устанавливает полный круг причастных к преступной схеме и не исключает появления новых фигурантов, в том числе среди других представителей руководства вуза. В связи с этим расследование также проводится в отношении неустановленных лиц.