В Воронежской области выросла доля убыточных предприятий
При этом, по информации Воронежстата, предприятия региона (прибыльные) за январь–август 2026 года получили 100 млрд руб. прибыли, что на 18,6% больше прошлогоднего показателя.
Кредиторская задолженность организаций составила почти 802 млрд руб., в том числе просроченная — 7,5 млрд руб. В структуре просроченной кредиторской задолженности, которую имели 4% предприятий, основную долю (88%) составляла задолженность поставщикам. На задолженность по платежам в бюджеты всех уровней приходилось 0,4% просроченной кредиторской задолженности.
Сумма задолженности государственных заказчиков по оплате за поставленные товары, работы и услуги для государственных нужд и по федеральным программам составила 32,1 млрд руб., в том числе просроченной — 2,6 млрд руб. Просроченная задолженность государственным внебюджетным фондам сложилась в сумме 21,6 млн руб.