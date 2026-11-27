В период с января по август 2026 года убыток получили 27,4% предприятий и организаций Воронежской области. По данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го их доля выросла — тогда насчитывалось 24,3% убыточных предприятий. Общая сумма убытка увеличилась на 8% и составила 20,9 млрд руб. Аналитики не оценивали субъекты малого предпринимательства, государственные учреждения, банки, страховые и прочие финансово-кредитные организации.