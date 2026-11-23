В обрабатывающих производствах за девять месяцев оборот достиг 765 млрд руб. (+1,3%). В частности, заметно выросли показатели производства компьютеров, электронных и оптических изделий — на 26,6%, до 42,5 млрд руб., напитков — на 56,8%, до 18,3 млрд руб., а также прочих неметаллических минеральных продуктов — на 8,5%, до 56,8 млрд руб. В то же время оборот металлургических производств сократился на 19,6%, до 17,2 млрд руб., производства одежды — на 25,1%, до 4,3 млрд руб., пищевых продуктов — на 1,7%, до 360,2 млрд руб.