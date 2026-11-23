Оборот организаций Воронежской области за девять месяцев вырос на 4,6%
В обрабатывающих производствах за девять месяцев оборот достиг 765 млрд руб. (+1,3%). В частности, заметно выросли показатели производства компьютеров, электронных и оптических изделий — на 26,6%, до 42,5 млрд руб., напитков — на 56,8%, до 18,3 млрд руб., а также прочих неметаллических минеральных продуктов — на 8,5%, до 56,8 млрд руб. В то же время оборот металлургических производств сократился на 19,6%, до 17,2 млрд руб., производства одежды — на 25,1%, до 4,3 млрд руб., пищевых продуктов — на 1,7%, до 360,2 млрд руб.
Среди других крупных отраслей оборот энергетического комплекса (обеспечение электроэнергией, газом и паром) увеличился на 9%, до 242,2 млрд руб., транспортировки и хранения — на 12,2%, до 144,6 млрд руб. В строительстве показатель, напротив, сократился на 2,5%, до 160,7 млрд руб.
В сфере здравоохранения и социальных услуг оборот вырос на 24,1%, до 27,5 млрд руб., в области культуры, спорта и организации досуга — на 28,8%, до 4,1 млрд руб. В профессиональной, научной и технической деятельности зафиксировано снижение на 9%, до 87 млрд руб.