18 ноября указом главы Дагестана Алиомар Ахмедов и Нариман Казимагамедов были освобождены от занимаемых должностей. Ахмедов возглавлял Минздрав республики в статусе врио с июня 2026 года. До этого, с 2021 года, он руководил Дагестанским центром микрохирургии глаза. Казимагамедов занимал пост главы регионального МЧС с июля 2024 года.