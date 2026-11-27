«Интерфакс»: в Дагестане задержали двух бывших министров
В Дагестане задержали бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Алиомара Ахмедова и экс-главу регионального управления МЧС Наримана Казимагамедова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в правоохранительных органах региона.
По словам собеседника агентства, бывшие чиновники задержаны в рамках следственных действий. В чем именно их подозревают, он не уточнил. Официальных комментариев по поводу задержаний на момент публикации не поступало.
18 ноября указом главы Дагестана Алиомар Ахмедов и Нариман Казимагамедов были освобождены от занимаемых должностей. Ахмедов возглавлял Минздрав республики в статусе врио с июня 2026 года. До этого, с 2021 года, он руководил Дагестанским центром микрохирургии глаза. Казимагамедов занимал пост главы регионального МЧС с июля 2024 года.