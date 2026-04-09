Пашинян прокомментировал идею передачи российской концессии на ж/д Казахстану
Армения предложит Казахстану использовать возможности железной дороги, находящейся под российским концессионным управлением, но без РФ обсуждать эту тему не будет. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
«Возможности диалога (с Россией.—"Ъ") широкие и открытые. Работа в этом направлении будет продолжена»,— сказал Никол Пашинян на пресс-конференции (цитата по «Sputnik Армения»).
В феврале господин Пашинян предлагал России продать концессию на проходящие через Армению ж/д дружественной обоим государствам стране. «Не знаю, например, Казахстан, ОАЭ, Катар или какая-либо другая страна, которая сейчас мне не пришла на ум»,— говорил тогда премьер. Против РФ, уточнял он, Армения ничего делать не собирается, однако из-за российского управления республика «теряет стратегические позиции и конкурентные преимущества».
Железные дороги в Армении находятся в управлении Южно-Кавказской железной дороги, дочерней структуры РЖД. Управление реализовано по концессионному договору 2008 года. Соглашение рассчитано на 30 лет.