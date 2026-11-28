В поселке Яблоновском реконструировали почти 1 км дороги по нацпроекту
В поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи завершили реконструкцию участка улицы Пченушая протяженностью 910 м. Работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.
В ходе реконструкции подрядчик уложил новое асфальтобетонное покрытие, установил бортовые камни, обустроил систему ливнеотведения и смонтировал светодиодное освещение. По обеим сторонам дороги появились тротуары, также оборудованы въезды к частным домовладениям.
Дополнительно на участке нанесли дорожную разметку и установили знаки. Необходимость ремонта определили по результатам инструментальной диагностики, также учитывались обращения местных жителей.
В администрации Яблоновского сообщили, что модернизация улично-дорожной сети поселка продолжается. При обновлении дорог внимание уделяется не только проезжей части, но и сопутствующей инфраструктуре — освещению, тротуарам и водоотведению.
Ранее сообщалось, что в Адыгее с января по октябрь 2026 года привели к нормативному состоянию 26 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 72,2 км. В числе обновленных участков — 6,7 км дороги Майкоп—Туапсе, входящей в опорную сеть республики и обеспечивающей транспортное сообщение с соседними регионами и черноморским побережьем. Еще более 8 км региональных дорог, отремонтированных в этом году, обеспечивают подъезд к школам и детским садам.