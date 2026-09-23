В Адыгее в 2026 году обновили 72 км региональных дорог

В Адыгее с начала 2026 года привели к нормативному состоянию 26 объектов региональной дорожной сети общей протяженностью 72,2 км. Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в минстрое республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В числе обновленных участков — 6,7 км дороги Майкоп—Туапсе, входящей в опорную сеть республики и обеспечивающей транспортное сообщение с соседними регионами и черноморским побережьем. Еще более 8 км региональных дорог, отремонтированных в этом году, обеспечивают подъезд к школам и детским садам.

В частности, приведен к нормативному состоянию участок дороги Кужорская—Сергиевское—Дондуковская протяженностью 3,396 км, на котором расположена средняя школа №11. Также отремонтирован участок дороги Суповский—Отрадный длиной 2,1 км, ведущий к средней школе №9 и детскому саду в поселке Отрадный.

Параллельно в Адыгее продолжается реализация крупных дорожных проектов. В горной части республики строится дорога Гузерипль—Лаго-Наки, которая должна улучшить транспортную доступность одноименного туристического района. Сейчас на объекте завершены геодезические и земляные работы, подрядчик занимается формированием земляного полотна и отсыпкой первых слоев дорожной одежды. Завершить строительство планируется к концу 2031 года.

В районе Майкопа продолжается строительство второго этапа третьей очереди обхода города. Проект должен вывести часть транзитного транспорта за пределы городской черты и перераспределить транспортные потоки. На объекте ведутся работы по устройству искусственных сооружений и земляного полотна. Завершение строительства запланировано на 2032 год.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Адыгея в 2026 году продолжится обновление дорожной инфраструктуры, ведущей к образовательным учреждениям. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут шесть объектов региональной и муниципальной дорожной сети общей протяженностью 8,3 км.

Анна Гречко