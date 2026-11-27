Сухогруз из Тольятти сел на мель на Рыбинском водохранилище
В Ярославской области 23 ноября сухогруз с пшеницей, следовавший по маршруту Тольятти — Санкт-Петербург, совершил посадку на мель на 451 км судового хода Рыбинского водохранилища в Пошехонском районе. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В результате инцидента судно получило пробоину в нижней части корпуса и накренилось, в результате чего причинен ущерб на сумму более 1 млн руб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Следователями организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.