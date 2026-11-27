В Ярославской области 23 ноября сухогруз с пшеницей, следовавший по маршруту Тольятти — Санкт-Петербург, совершил посадку на мель на 451 км судового хода Рыбинского водохранилища в Пошехонском районе. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.