Нижегородская область последней в РФ приняла закон о переходе на АУСН

Депутаты заксобрания Нижегородской области на пленарном заседании 27 августа одобрили в двух чтениях законопроект о введении в регионе специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) с 1 января 2027 года. Инициаторами законопроекта числятся губернатор, фракции «Единая Россия» и КПРФ. Коммунисты предлагали ввести АУСН еще в 2025 году, но тогда правительство их не поддержало, ссылаясь на возможные налоговые потери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Нижегородская область принимает этот закон последней в стране. Как писал «Ъ-Приволжье», 46% от АУСН уйдет в федеральный бюджет. От УСН сейчас 100% поступлений зачисляются в консолидированный бюджет региона: 70% — в областной и 30% — в муниципальные. Эту пропорцию в Нижегородской области сохранят и для поступлений от АУСН.

Базовые ставки АУСН составят 8%, если объектом налогообложения являются доходы, и 20% — если «доходы минус расходы». При УСН они составляют 6% и 15% соответственно.

Как писал «Ъ-Приволжье», ни в правительстве, ни в заксобрании пока нет четкого понимания, как изменится объем налоговых поступлений при переходе на АУСН.

Ирина Швецова