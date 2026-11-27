Инцидент со школьницей произошел в январе 2024 года. На время судебного процесса Александр Шаньгин и Александр Быков находились под подпиской о невыезде. Однако перед оглашением приговора в октябре 2025 года они скрылись. Несмотря на их отсутствие, суд приговорил первого обвиняемого к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), а второго — к 10 годам колонии строгого режима (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).