Беглеца нашли под диваном

Во вторник, 14 октября, стали известны подробности задержания одного из двух насильников несовершеннолетней, сбежавших перед вынесением приговора в Алапаевске (Свердловская область). Александр Шаньгин был задержан в доме своих родственников, где прятался под диваном. Второго беглеца, Александра Быкова, пока ищут. Приговор, который суд вынес в отсутствии подсудимых, адвокат Александра Шаньгина намерен обжаловать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание жителя Алапаевска Александра Шаньгина

Фото: Валерий Горелых / Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Задержание жителя Алапаевска Александра Шаньгина

Фото: Валерий Горелых / Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

На прошлой неделе, 6 октября текущего года, Алапаевский городской суд (Свердловская область) объявил в розыск двух местных жителей — 32-летнего Александра Шаньгина и 30-летнего Александра Быкова, которые сбежали с оглашения приговора за насилие над несовершеннолетней.

Как рассказал «Ъ-Урал» защитник потерпевшей Сергей Самков, 24 января 2024 года один из них познакомился с 15-летней девочкой через интернет, втерся к ней в доверие и пригласил ее покататься.

В этот вечер ей купили алкоголь и привезли в двухэтажный дом в частном секторе Алапаевска, где ее напоили и изнасиловали.

Девочка рассказала о произошедшем матери, которая обратилась в Следственный комитет. Сначала им отказали — силовики решили, что сексуальный контакт был добровольный, к тому же, в крови девочки был обнаружен алкоголь. Тогда пострадавшие обратились к депутату Госдумы Андрею Альшевских. «Учитывая все обстоятельства, я отправил депутатский запрос в прокуратуру. Она потребовала, чтобы следователи провели дополнительную проверку. После чего все-таки было возбуждено уголовное дело»,— рассказал «Ъ-Урал» Андрей Альшевских.

На время судебного процесса Александр Шаньгин и Александра Быков находились под подпиской о невыезде. «Следователь самостоятельно избрал обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и не обращался в суд с ходатайством об ее изменении. Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание»,— пояснили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Однако перед оглашением приговора они скрылись.

Несмотря на их отсутствие, суд приговорил Александра Шаньгина к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), а Александра Быкова — к 10 годам колонии строгого режима (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

В понедельник, 13 октября, стало известно, что Александр Шаньгин задержан. Пресс-служба ГУФСИН уточнила, что сопротивления он не оказал.

Александр Шаньгин скрывался в доме своих родственников, которые говорили сотрудникам уголовного розыска, что не знают, где находится беглец, рассказал «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Подозрительный тон прозвучавших ответов побудил представителей ГУФСИН и МВД тщательно осмотреть дом. Интуиция силовиков не подвела. Еще не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения. Осужденный, вероятно, понял, что свободе пришел конец, быстро выбрался из укрытия и босиком сиганул в окно, в надежде еще раз спешно ретироваться и таким образом избежать наказания. Но во дворе его давно уже ожидала засада»,— отметил полковник Горелых.

Адвокат Георгий Краснов пояснил «Ъ-Урал», что побег никак не отразится на сроке беглецу. По его словам, формально Александр Шаньгин только прогулял приговор, а побег формально считается таковым, если совершен из-под стражи.

Адвокат Александра Шаньгина Виктор Бочкарев сообщил, что намерен обжаловать приговор. По его словам, все обстоятельства дела были против версии обвинения: поначалу девочка ничего не говорила о насильственных действиях, а в переписке она завысила возраст. «В ходе допросов она призналась, что боится матери и некоторые вещи сообщила заведомо ложно. Показания матери и девочки от допроса к допросу менялись и противоречили друг другу»,— указал он.

По данным «Ъ-Урал», Александр Шаньгин и Александр Быков имеют богатое криминальное прошлое.

В 2020 году Алапаевский городской суд приговорил Александра Шаньгина к одному году и 10 месяцам исправительной колонии строгого режима по п. «а». ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Тогда Александр Шаньгин в группе с другими осужденными по этому делу с помощью металлического гвоздодера, кувалды и бензопилы похитили 20 тонн рельсов железнодорожных путей. Александр Шаньгин тогда оформил явку с повинной.

В 2015 году Алапаевский горсуд приговорил его к трем годам исправительной колонии строгого режима — опять за кражу (п.п. «а, б, в» ч.2 ст. 158, п.п. «а, б» ч.2 ст. 158 УК РФ). По версии следствия, он с сообщниками обворовал один из местных магазинов, где вскрыл сейф. В другом эпизоде он смотрел за окружающей обстановкой.

В 2010 году Александр Быков был осужден за кражи. В 2015 году Алапаевский городской суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима за кражу (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ) и хищение транспорта по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ). По версии следствия, Александр Быков и его сообщник вскрыли автомобиль на стоянке, который завели путем замыкания проводов замка зажигания. Помимо этого, они похитили из салона имущество владельца автомобиля.

Артем Путилов