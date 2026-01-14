На Урале задержан второй участник изнасилования школьницы, сбежавший от суда

В Свердловской области спутя три месяца правоохранители задержали Александра Быкова, находящегося в федеральном розыске и осужденного за насильственные действия сексуального характера в отношении пятнадцатилетней школьницы, сообщил адвокат потерпевшей Сергей Самков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Уральский Городовой» Фото: Telegram-канал «Уральский Городовой»

Факт задержания насильника подтвердил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В настоящее время Быков содержится в изоляторе временного содержания (ИВС) в ОВД Алапаевска. В ближайшее время его этапируют в СИЗО. После вступления приговора в законную силу осужденного направят в исправительную колонию строгого режима.

«Сто дней, в течение которых осужденный Быков находился в розыске, не будут зачтены ему в срок лишения свободы. Срок отбывания наказания для него начнет исчисляться со дня фактического задержания и помещения в ИВС, то есть с 13 января»,— добавил юрист Сергей Самков.

Напомним, в октябре 2025 года Алапаевский городской суд объявил в розыск двух мужчин — Александра Шаньгина и Александра Быкова, — сбежавших с оглашения приговора по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Согласно материалам следствия , в январе 2024 года один из них познакомился с 15-летней девочкой через интернет, втерся к ней в доверие и пригласил ее покататься. В этот вечер ей купили алкоголь и привезли в двухэтажный дом в частном секторе Алапаевска, где ее напоили и изнасиловали.

Изначально СК отказал в возбуждении уголовного дела. Силовики решили, что сексуальный контакт был добровольный, к тому же, в крови девочки был обнаружен алкоголь. Тогда мать потерпевшей обратилась к депутату Госдумы Андрею Альшевских. После чего все-таки было возбуждено уголовное дело.

На время судебного процесса Александр Шаньгин и Александр Быков находились под подпиской о невыезде. Однако перед оглашением приговора они скрылись.

Несмотря на их отсутствие, суд приговорил Александра Шаньгина к 11 годам и шести месяцам колонии строгого режима по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней) и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), а Александра Быкова — к 10 годам колонии строгого режима (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Александр Шаньгин был задержан 13 октября в доме своих родственников, где прятался под диваном.

Подробнее об этом в материале «Ъ-Урал» — «Беглеца нашли под диваном».

Полина Бабинцева