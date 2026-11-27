В Ростове-на-Дону на улицы вывели 100 единиц техники из-за возможного снегопада
В Ростове-на-Дону на улицах дежурят 100 единиц коммунальной техники, готовой к работе в случае ухудшения погоды и выпадению снега. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Ночью коммунальные службы обработали противогололедными реагентами мосты, путепроводы и наиболее опасные участки дорог. На эти работы израсходовали 10 т материалов. По информации департамента ЖКХ и энергетики, обработка проведена в качестве профилактической меры для предотвращения образования наледи.
Власти призвали жителей соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, а автомобилистов — не оставлять машины так, чтобы они препятствовали проезду снегоуборочной техники.