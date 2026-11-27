Ночью коммунальные службы обработали противогололедными реагентами мосты, путепроводы и наиболее опасные участки дорог. На эти работы израсходовали 10 т материалов. По информации департамента ЖКХ и энергетики, обработка проведена в качестве профилактической меры для предотвращения образования наледи.