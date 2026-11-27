Суд не поверил в «ошибочно перечисленные»
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с бывшего гендиректора ООО «Дивизион» Сергея Лазарчука 224,5 млн руб. убытков. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Согласно материалам дела, суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего полностью: с Сергея Лазарчука в пользу ООО «Дивизион» также взыскали 798 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета.
По выводам суда, Сергей Лазарчук, будучи руководителем (с 12.08.2022, он же вел бухучет с 19.08.2022), целенаправленно перечислял деньги должника на подконтрольные организации, уменьшая конкурсную массу. Анализ выписок АО «Альфа-Банк» и АО «Райффайзенбанк» выявил платежи 17 контрагентам — от 28 тыс. руб. (ООО «Молния») до 28,8 млн руб. (ООО «Вектор Плюс»). при этом, назначение платежей по всем переводам совпадает («Оплата по договору б/н от 26.08.2024…»); контрагенты существовали 2–3 года и ликвидированы либо ликвидируются; уставный капитал не превышал 15 тыс. руб.; у большинства — «возвратные» платежи до 50 тыс. руб. с формулировкой «возврат ошибочно перечисленных средств».
По ст. 65 АПК РФ именно руководитель должен доказать добросовестность и реальность встречного предоставления. Сергей Лазарчук представил лишь собственноручно составленную таблицу о «3 361 рейсе» и ссылку на архив на Яндекс Диске. Суд счел это недостаточным: первичные документы (договоры, ТН/ТТН, акты, путевые листы, заказ-наряды) в дело не переданы, а их получение теперь объективно невозможно — все 17 контрагентов ликвидируются. Риски недоказанности суд возложил на ответчика, а не на кредиторов.
Сведения о численности работников и уплате налогов контрагентами суд признал не имеющими правового значения: предмет доказывания — встречное предоставление по конкретным платежам, а не штат контрагентов.
Суд сослался на ст. 32 и п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве, п. 53 постановления Пленума ВАС № 35 от 22.06.2012, ст. 15 и 1064 ГК РФ, п. 12 постановления Пленума ВС № 25 от 23.06.2015, а также ст. 53 и 53.1 ГК РФ и п. 2 ст. 44 Закона об ООО — обязанность руководителя действовать добросовестно и разумно и возмещать убытки по вине. Компания была признана банкротом в апреле 2026 года.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дивизион» зарегистрировано в 2022 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — деятельность автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель Сергей Лазарчук. Убыток компании за 2024 год составил 161,6 млн рублей.