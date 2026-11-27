По выводам суда, Сергей Лазарчук, будучи руководителем (с 12.08.2022, он же вел бухучет с 19.08.2022), целенаправленно перечислял деньги должника на подконтрольные организации, уменьшая конкурсную массу. Анализ выписок АО «Альфа-Банк» и АО «Райффайзенбанк» выявил платежи 17 контрагентам — от 28 тыс. руб. (ООО «Молния») до 28,8 млн руб. (ООО «Вектор Плюс»). при этом, назначение платежей по всем переводам совпадает («Оплата по договору б/н от 26.08.2024…»); контрагенты существовали 2–3 года и ликвидированы либо ликвидируются; уставный капитал не превышал 15 тыс. руб.; у большинства — «возвратные» платежи до 50 тыс. руб. с формулировкой «возврат ошибочно перечисленных средств».