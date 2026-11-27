По версии следствия, мужчина купил питбайк и отдал его сыну в январе 2026 года. В начале июля около 21:00 подросток, двигаясь по одной из улиц Азова, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр. При падении он получил тяжелую черепно-мозговую травму и переломы костей лица и черепа.