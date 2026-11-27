В Азове отца обвиняют в незаконной передаче питбайка сыну-подростку
В Азове следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего местного жителя, разрешившего сыну-подростку самостоятельно ездить на питбайке по дорогам общего пользования. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, мужчина купил питбайк и отдал его сыну в январе 2026 года. В начале июля около 21:00 подросток, двигаясь по одной из улиц Азова, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр. При падении он получил тяжелую черепно-мозговую травму и переломы костей лица и черепа.
Азовчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни). В ходе следствия он признал вину. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.