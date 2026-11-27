На Дону около четверти взрослых не обращаются к врачам год и более
Около четверти взрослого населения Ростовской области не обращается за медицинской помощью в течение года и более, в том числе в профилактических целях. Такая оценка приведена в обновленной региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями». С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Авторы программы считают, что отсутствие регулярных обращений создает риск позднего выявления онкологических заболеваний. В документе отдельно отмечается, что проблема касается в том числе социально и экономически активной части населения и связана с высоким уровнем смертности от злокачественных новообразований.
Ключевой группой риска программа называет жителей старше трудоспособного возраста, которые несвоевременно обращаются за медицинской помощью. Медико-социологические опросы также выявили низкую медицинскую активность населения и недостаточную мотивацию к профилактике заболеваний. Кроме того, авторы документа указывают на недостаточный уровень знаний по диагностике онкологических заболеваний и низкую онконастороженность у значительной части врачей первичного звена.
Привлечение как можно большего числа жителей к профилактическим мероприятиям названо одной из целей региональной программы. В 2025 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 1,844 млн человек из 2,054 млн жителей, подлежавших обследованию. Охват составил 89,8%.
Для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний в регионе предусмотрен регулярный анализ результатов скрининга и диспансеризации, а также контроль работы смотровых кабинетов. В программе также указан стандарт обследования людей с повышенным онкологическим риском: он включает маммографию для женщин старше 40 лет, цитологический скрининг рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь для выявления заболеваний толстой кишки и определение уровня простат-специфического антигена для скрининга рака предстательной железы.