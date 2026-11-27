Для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний в регионе предусмотрен регулярный анализ результатов скрининга и диспансеризации, а также контроль работы смотровых кабинетов. В программе также указан стандарт обследования людей с повышенным онкологическим риском: он включает маммографию для женщин старше 40 лет, цитологический скрининг рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь для выявления заболеваний толстой кишки и определение уровня простат-специфического антигена для скрининга рака предстательной железы.