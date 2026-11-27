Мастер-планы для пяти территорий подготовят на Дону
В Ростовской области определили пять территорий, для которых планируется подготовить мастер-планы. В их число вошли Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Красный Сулин и Старочеркасск. Об этом «Ведомости Юг» сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.
По словам министра, приоритет отдан Ростовской агломерации, в которую также включены Таганрог и Новочеркасск. Красный Сулин рассматривается как новая точка роста: в городе реализуются проекты общим объемом более 20 млрд руб., однако сохраняется высокий риск сокращения численности населения.
Помимо мастер-планов для этих территорий планируется разработать документы по комплексному социально-экономическому развитию. При этом сроки подготовки мастер-планов зависят от принятия федерального законодательства. Как отметил Сергей Куц, в действующих нормах градостроительной деятельности пока отсутствует само понятие «мастер-план», а также не определены требования к содержанию таких документов, порядок их согласования и утверждения.
В конце 2024 года Минстрой России подготовил проект поправок в Градостроительный кодекс, предусматривающий соответствующее регулирование, однако документ до сих пор не принят. В связи с этим предварительная работа над мастер-планом Ростова-на-Дону и агломерации пока не ведется. Региональные власти намерены вернуться к ней после утверждения федеральных норм.