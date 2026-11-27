В конце 2024 года Минстрой России подготовил проект поправок в Градостроительный кодекс, предусматривающий соответствующее регулирование, однако документ до сих пор не принят. В связи с этим предварительная работа над мастер-планом Ростова-на-Дону и агломерации пока не ведется. Региональные власти намерены вернуться к ней после утверждения федеральных норм.