Всего за год в смотровых кабинетах осмотрели 32,1 тыс. мужчин и 355,5 тыс. женщин. Охват женского населения старше 18 лет составил 19,3%. Таким образом, женщины проходили такие обследования более чем в девять раз чаще мужчин. При этом мужчины осматриваются только в 18 из 55 муниципальных образований области. В Верхнедонском, Зерноградском, Семикаракорском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах кабинеты не работают из-за неукомплектованности штатов.