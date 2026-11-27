Женщины на Дону проходят онкоскрининг в девять раз чаще мужчин
В 2025 году в смотровых кабинетах Ростовской области прошли обследование только 2,1% мужчин старше 18 лет. Такие данные приведены в обновленной региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденной постановлением правительства области. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Всего за год в смотровых кабинетах осмотрели 32,1 тыс. мужчин и 355,5 тыс. женщин. Охват женского населения старше 18 лет составил 19,3%. Таким образом, женщины проходили такие обследования более чем в девять раз чаще мужчин. При этом мужчины осматриваются только в 18 из 55 муниципальных образований области. В Верхнедонском, Зерноградском, Семикаракорском, Мартыновском и Матвеево-Курганском районах кабинеты не работают из-за неукомплектованности штатов.
Одновременно за последние десять лет изменилось соотношение впервые выявленных онкологических заболеваний среди мужчин и женщин. Если в 2016 году у женщин зарегистрировали 8,2 тыс. новых случаев злокачественных новообразований, а у мужчин — 6,9 тыс., то в 2025 году мужской показатель оказался выше: 7,2 тыс. против 7 тыс. у женщин.
Изменилось и соотношение показателей заболеваемости на 100 тыс. населения. В 2016 году он составлял 349,77 случая у мужчин и 361,35 — у женщин. К 2025 году мужской показатель снизился до 328,24, женский — до 274,28 случая на 100 тыс. населения. Таким образом, несмотря на снижение показателей у обоих полов, разрыв изменился в пользу мужчин.
По данным программы, в 2025 году в смотровых кабинетах области работали 148 кабинетов: 14 принимали и мужчин, и женщин, один был предназначен только для мужчин, 133 — только для женщин. В документе также отмечается, что в 33 сельских и городских поселениях охват осмотрами женского населения старше 18 лет не достигал 20%.