При этом поголовье коров в регионе сохраняется на уровне начала года — 220,9 тыс. голов по состоянию на 1 октября. К зимне-стойловому периоду животноводческие предприятия заготовили 1,32 млн т грубых кормов, 458,2 тыс. т концентрированных и 244,3 тыс. т сочных кормов.