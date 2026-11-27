На Дону продуктивность молочных коров выросла на 3%
В Ростовской области средний надой на одну фуражную корову с января по сентябрь 2026 года увеличился на 3% и достиг почти 4 кг. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
При этом поголовье коров в регионе сохраняется на уровне начала года — 220,9 тыс. голов по состоянию на 1 октября. К зимне-стойловому периоду животноводческие предприятия заготовили 1,32 млн т грубых кормов, 458,2 тыс. т концентрированных и 244,3 тыс. т сочных кормов.
Отмечается, что молочным животноводством в регионе занимаются более 200 сельхозпроизводителей различных форм собственности. В 2027 году власти планируют сохранить действующие меры поддержки отрасли за счет федерального и регионального бюджетов. В их числе — субсидирование приобретения племенного молодняка молочного направления.