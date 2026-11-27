На трассе Джубга—Сочи противооползневые работы завершат к 2028 году
На федеральной трассе А-147 Джубга—Сочи капитально отремонтируют 17 участков с помощью противооползневых сооружений. ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило три контракта на строительство подпорных стен общей протяженностью 2 км. Работы пройдут на отрезке с 102-го по 169-й км между поселком Мамедова Щель и Мамайским перевалом. Завершить их планируется до конца 2028 года.
Еще семь участков трассы укрепят между Туапсе и поселком Агой. Контракт на строительство подпорных стен общей длиной 357,3 м на отрезке с 52-го по 55-й км был заключен в октябре.
Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подпорные стены должны стабилизировать склоны и удерживать дорожное полотно в гористой местности.
Кроме того, до конца 2028 года ФКУ «Черноморье» планирует привести к нормативному состоянию верхний слой дорожной одежды более чем на 500 км федеральных трасс в Краснодарском крае и Республике Адыгея.