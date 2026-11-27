На федеральной трассе А-147 Джубга—Сочи капитально отремонтируют 17 участков с помощью противооползневых сооружений. ФКУ Упрдор «Черноморье» заключило три контракта на строительство подпорных стен общей протяженностью 2 км. Работы пройдут на отрезке с 102-го по 169-й км между поселком Мамедова Щель и Мамайским перевалом. Завершить их планируется до конца 2028 года.