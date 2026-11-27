Директор Госоркестра Башкирии Артур Назиуллин останется под домашним арестом
Кировский районный суд Уфы продлил до 30 декабря домашний арест директору Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артуру Назиуллину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Задержанный в конце января, народный артист Башкирии Артур Назиуллин обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ): ему вменяют участие в хищении субсидий, выделенных на фестиваль классической музыки «Романтика осени» в 2024 году. Вину он не признает.
Вчера суд продлил меру пресечения другому фигуранту уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на республиканские культурные мероприятия — экс-директору Башгосфилармонии Алмазу Саетову.