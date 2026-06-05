«Культура будет уничтожена полностью»

4 июня Кировский районный суд Уфы продлил до начала сентября домашний арест руководителя Государственного академического симфонического оркестра Башкирии, кларнетиста Артура Назиуллина. Народный артист республики, обвиняемый в растрате при госзакупках, настаивал на более мягкой мере пресечения, а адвокаты привлекли в его защиту письма поддержки от композитора Максима Дунаевского и дирижера Владимира Спивакова. Следователь заявил, что не сомневается в творческих заслугах артиста, но избрание более мягкой меры пресечения счел невозможным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Государственного академического оркестра Башкирии Артур Назиуллин в зале суда

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Директор Государственного академического оркестра Башкирии Артур Назиуллин в зале суда

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

37-летнего Артура Назиуллина задержали 29 января по подозрению в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в августе 2024 года руководитель госоркестра подписал с Дирекцией культурных программ Башкирии контракт на подготовку к фестивалю классической музыки «Романтика осени» в обход конкурсных процедур и по завышенной стоимости. Договор обошелся региональному бюджету в 7,8 млн руб.

По условиям контракта, на фестиваль в Уфу приехали такие музыканты, как как народные артисты России Денис Мацуев и России Ильдар Абдразаков, народный артист Узбекистана Женисбек Пиязов, госоркестр России имени Светланова и другие культурные деятели.

Преследование господина Назиуллина — часть уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на культурные мероприятия республиканского и всероссийского уровня. Его фигурантами помимо директора госоркестра являются руководитель Дирекции культурных программ Гульнара Юрина, руководитель государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин, директор Башгосфилармонии Алмаз Саетов, а роль организатора преступной схемы правоохранительные органы отводят министру культуры региона Амине Шафиковой. Кроме растраты ей вменяют получение взятки в особо крупном размере (см. «Ъ» от 29 мая).

30 января кларнетиста и народного артиста Башкирии Артура Назиуллина отправили под домашний арест. Вчера следователь попросил Кировский районный суд увеличить срок пребывания под стражей еще на три месяца.

Перед началом заседания он ходатайствовал о закрытии процесса от публики и журналистов. Его требования — и о продлении меры пресечения, и о закрытии заседания — поддержал прокурор. Поводов для ограничения доступа к слушаниям судья не нашла.

Просьбу продлить меру пресечения следователь мотивировал решением ГСУ СКР увеличить сроки расследования уголовного дела до начала сентября. За это время, полагает следствие, обвиняемый может скрыться, использовать личные связи для давления на органы и воздействовать на следователей и подчиненных.

Артур Назиуллин вину признает лишь частично. Его адвокаты Ильдар Низамов и Николай Чимчук настаивали, что каких-либо средств от контракта с Гульнарой Юриной он не получал, а экономическая экспертиза выявила ущерб лишь в 1,94 млн руб. Исходя из этого защита предложила суду заменить домашний арест залогом до 2 млн руб. или запретом определенных действий.

В поддержку кларнетиста защита привлекла его коллег по цеху. Суд приобщил к материалам разбирательств ходатайства дирижера и скрипача Владимира Спивакова, композитора Максима Дунаевского, председателя Союза композиторов Башкирии Лейлы Исмагиловой, а также подписи 80 членов республиканского симфонического оркестра. «Обращаюсь к суду с просьбой проявить гуманность и взвешенность при выборе меры пресечения для моего коллеги»,— говорится в заявлении Максима Дунаевского.

В поддержку Артура Назиуллина на судебном заседании выступил главный дирижер госоркестра Дмитрий Крюков, назвавший обвиняемого одним из немногих людей в Башкирии, имеющих профессиональные компетенции в академической культуре.

«Честнейший, добрейший человек, у которого один интерес в жизни — музыка. У него не может быть интереса заниматься каким-либо администрированием», — охарактеризовал он директора оркестра, добавив, что музыкальный коллектив не может работать без своего руководителя. «Культура будет уничтожена полностью, как и наш оркестр»,— предостерег дирижер.

Председатель профсоюза работников культуры, народный артист Башкирии Александр Кузьменко заявил о готовности поручиться за директора оркестра, назвав того высокопрофессиональным музыкантом мирового уровня и социально-ответственным руководителем.

«Кристально честный и ответственный — как офицер говорю, как военный, как дирижер»,— описал обвиняемого автор гимна Башкирии, народный артист республики Фарит Идрисов.

Только благодаря деятельности Артура Назиуллина, заявил он, госоркестр получил возможность выступать в зале Чайковского Московской консерватории или в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича.

Сам господин Назиуллин поделился, что за четыре месяца, которые он находится под следствием, с ним совершили единственное процессуальное действие, тогда как все необходимые показания он дал еще до предъявления обвинения. «У меня сложилось мнение, что намерение следствия продлить домашний арест — это мера давления»,— заявил он.

В прениях представитель СКР отметил, что не оспаривает творческие регалии обвиняемого, но оснований для более мягкой меры пресечения он не увидел. Удовлетворяя ходатайство следователя, судья постановила оставить Артура Назиуллина под домашним арестом до 6 сентября. Его адвокаты рассказали «Ъ» о планах обжаловать постановление Кировского райсуда Уфы.

Идэль Гумеров