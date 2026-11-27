В Ростове-на-Дону количество банных комплексов за год выросло на 9,1%
Ростов-на-Дону стал одним из трех городов-миллионников, где за последний год увеличилось количество банных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба 2ГИС.
По данным компании, в ноябре 2026 года в городе насчитывалось 144 таких заведения — на 9,1% больше, чем годом ранее. Одновременно интерес россиян к баням вырос в полтора раза. По динамике числа бань Ростов-на-Дону занял первое место среди представленных в исследовании городов. В Волгограде показатель увеличился на 4,2%, до 75 заведений, в Санкт-Петербурге — на 3,6%, до 350.
В целом в 16 городах-миллионниках количество бань за год сократилось на 1,6%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Краснодаре — на 19,3%. В Самаре и Челябинске число заведений уменьшилось на 3,7%.
Отмечается, что пик интереса пришелся на осень 2026 года: число поисковых обращений оказалось в 2,2 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.