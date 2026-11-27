По данным компании, в ноябре 2026 года в городе насчитывалось 144 таких заведения — на 9,1% больше, чем годом ранее. Одновременно интерес россиян к баням вырос в полтора раза. По динамике числа бань Ростов-на-Дону занял первое место среди представленных в исследовании городов. В Волгограде показатель увеличился на 4,2%, до 75 заведений, в Санкт-Петербурге — на 3,6%, до 350.