Однако не все площадки закрываются из-за нехватки прибыли. Уже ставший местной достопримечательностью у неформальных подростков клуб «Клуб» на Покровском бульваре перестал работать летом. Сначала это называли временной паузой из-за резкого наплыва гостей. А уже 31 июля креативный директор «Клуба» подтвердил закрытие заведения. Впрочем, уже в августе пространство снова открыли, но уже с новой вывеской и, видимо, с другой политикой. В соцсетях гости жаловались, что людей с «неформальной» внешностью больше не пускают.