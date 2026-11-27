Танцпол уходит из-под ног
Из-за чего в столице закрываются ночные клубы
Москвичи больше не танцуют в клубах. С карты города все чаще исчезают ключевые площадки независимой музыкальной сцены. За последние месяцы индустрия потеряла места, которые годами формировали ночную жизнь столицы. По данным журнала «Москвич», речь идет о Gazgolder, Powerhouse, «Клубе», Shizich, Blanc, M2, «Желтом доме» и «Мелодии».
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Последняя вечеринка в легендарном клубе Powerhouse прошла в марте 2026 года. Заведение проработало 13 лет, но, по заявлению одного из основателей, оно не выдержало кризиса и неподъемных долгов. При этом клуб пытались спасти добровольными взносами и серией вечеринок, но безрезультатно. На ночные заведения давят и другие факторы, поясняет владелица баров «8» и «8 с половиной», заведения «Место» и японского Suki Екатерина Бокучава:
«Сейчас не очень у всех танцевальное настроение. Растет аренда, фонд заработных плат. Невозможно танцевать в клубах только под русских диджеев. Хочется каких-то иностранных имен, всяких модных резидентов, которые к нам не приезжают. И у людей просто нет денег ходить по дискотекам, они берегут их для чего-то другого. Отдельный пункт — ведется серьезный контроль по учету алкоголя, проблемы с соседями, с близстоящими домами. Эти жилищно-коммунальные проблемы тоже наносят вред».
Сильнее всего по независимой музыкальной сцене в Москве бьет именно экономическая ситуация, соглашаются опрошенные “Ъ FM” эксперты. Тем более что поход в клуб — не главный приоритет горожан. В итоге такие заведения получают все меньше выручки при постоянно растущих расходах, говорит директор Moscow Music School, основатель студии медиаконтента FoxMotionStudio Артем Адырхаев:
«У них и расположение дорогое, и прямо зарабатывать деньги они не могут семь дней в неделю. В основном это пятница, суббота, воскресенье либо спецпроекты по будням. Это тоже не каждый день.
Такие заведения неизбежно экономически проигрывают кофейне. И раньше экономика сходилась. Сейчас спрос, к сожалению, упал.
Для нас закрытие этих мест — это достаточно трагичная история, потому что мы делали мероприятия там. Powerhouse закрывался прямо в момент, когда у нас по плану были там учебные мероприятия. Нам пришлось менять площадку. Для карты развлечений Москвы это были очень важные места».
Однако не все площадки закрываются из-за нехватки прибыли. Уже ставший местной достопримечательностью у неформальных подростков клуб «Клуб» на Покровском бульваре перестал работать летом. Сначала это называли временной паузой из-за резкого наплыва гостей. А уже 31 июля креативный директор «Клуба» подтвердил закрытие заведения. Впрочем, уже в августе пространство снова открыли, но уже с новой вывеской и, видимо, с другой политикой. В соцсетях гости жаловались, что людей с «неформальной» внешностью больше не пускают.
К тому же закрытие проекта «Клуб» совпало со всплеском внимания к «тусовщикам» на Китай-городе со стороны силовиков. Впрочем, и молодежь стала меньше интересоваться танцами, рассказал владелец портала для баров и заведений CENTER.BEER Алексей Омельченко:
«Если говорить про статистику, закрывается немного больше, чем раньше, и открывается немножко меньше. Тенденция к сокращению количества заведений она пока есть, и я думаю, что она продолжится. Идет некий тренд, молодежь чуть меньше выпивает, стремится к здоровому образу жизни. Органы вмешиваются тогда, когда есть причины, какие-то нарушения, иные моменты. Если иногда, в каких-то редких случаях бывают в баре или рядом с ним конфликты».
По данным СМИ, в августе число московских ночных клубов сократилось на 8,5% за год. При этом тренд общий для всей России. В городах-миллионниках за тот же период таких заведений стало на 4% меньше.