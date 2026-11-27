Красная Поляна откроет горнолыжный сезон 1 декабря
Курорт Красная Поляна откроет горнолыжный сезон 2026/2027 1 декабря. Первыми для катания станут доступны трассы на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, где уже сформировался снежный покров. Об этом сообщили в администрации курорта.
В новом сезоне на курорте также запустят систему «Гора включена». Она позволит гостям гостиниц и апартаментов бесплатно пользоваться ски-пассами в течение всего периода проживания. Программа начнет действовать с 1 декабря и охватит девять отелей и комплекс апартаментов.
Именной ски-пасс будет предоставляться каждому гостю, указанному в первоначальном бронировании. Он будет действовать с момента заселения до выезда. Дополнительная плата за доступ к горнолыжной инфраструктуре взиматься не будет, также это не повлияет на стоимость размещения.
При этом тарифы на проживание продолжат формироваться с учетом рыночного спроса и динамического ценообразования. Таким образом, курорт объединит в одном предложении размещение и пользование горнолыжной инфраструктурой.
По словам генерального директора Курорта Красная Поляна Артема Семикина, средняя стоимость проживания на новогодние праздники сохранилась на уровне прошлого года. В некоторых гостиницах цены снизились на 10–15%.
Курорт традиционно начинает зимний сезон раньше других площадок горного кластера Сочи.