Именной ски-пасс будет предоставляться каждому гостю, указанному в первоначальном бронировании. Он будет действовать с момента заселения до выезда. Дополнительная плата за доступ к горнолыжной инфраструктуре взиматься не будет, также это не повлияет на стоимость размещения.