По предварительным данным, ночью 27 ноября 53-летний водитель ГАЗон Next двигался по дороге Челябинск — Новосибирск. Он врезался в стоящие вдоль трассы фуры. Одна из них после толчка по инерции врезалась во впереди стоящую. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте.