Российский бизнес может недополучать более 4 млрд руб. в месяц из-за отключения платежей в Google Play. Такую оценку привел заместитель президента «Ростелекома» Дарий Халитов. Еще в марте 2022-го россияне лишились возможности оплачивать приложения и подписки через американский магазин приложений. А в конце 2024-го Google перестала проводить платежи в адрес разработчиков со счетами в российских банках, в том числе от зарубежных пользователей. Впрочем, некоторые компании в конечном счете даже выиграли от этих ограничений.