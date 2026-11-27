Платежи проходятся по «магазинам»
Что приобрел и чего лишился бизнес из-за ограничений в Google Play
Российский бизнес может недополучать более 4 млрд руб. в месяц из-за отключения платежей в Google Play. Такую оценку привел заместитель президента «Ростелекома» Дарий Халитов. Еще в марте 2022-го россияне лишились возможности оплачивать приложения и подписки через американский магазин приложений. А в конце 2024-го Google перестала проводить платежи в адрес разработчиков со счетами в российских банках, в том числе от зарубежных пользователей. Впрочем, некоторые компании в конечном счете даже выиграли от этих ограничений.
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Чтобы купить виртуальную валюту или новый автомобиль в мобильной игре, необязательно платить через Google Play. Российские студии начали подключать собственные системы оплаты. И довольно быстро обнаружили в этом свои преимущества, поделился генеральный директор компании-производителя игр CarX Technologies Дмитрий Фокин:
«По опыту нашей компании в 2025 году потери составили примерно 8-10% всех платежей, но отчасти это пошло на пользу. Мы переориентировали трансакции российских игроков через собственные платежные системы, и спустя какое-то время, полгода-год, объемы платежей вернулись и даже стали больше.
Для компании это выгодно, потому что комиссия этих платежных систем составляет от 2 до 5%, а комиссия Play Market — 30%».
Часть оборота Google Play досталась российским платежным сервисам. В частности, в CloudPayments сообщили “Ъ FM”, что уже третий год подряд фиксируют рост оборота в сегменте онлайн-игр. Еще один бенефициар — отечественные магазины приложений. Только за последний год количество покупок в RuStore удвоилось, рассказали в компании.
Но экономия на комиссии может обернуться для разработчиков другими расходами, заметил глава студии AppFox Вячеслав Богаткин:
«Многое зависит от аудитории. Постоянный игрок разберется, как платить, а вот человек, который вчера скачал игру, может просто бросить покупку, особенно если его отправляют на другой сайт и просят еще раз зарегистрироваться. Одной экономией на комиссии такие потери не всегда перекроешь.
Сложнее всего небольшим студиям, особенно если у них один-два проекта и основной доход идет от покупок российских игроков.
Каждый платящий пользователь обходится дороже, поэтому и новые проекты приходится заново считать. Раньше игра могла окупиться, а с дополнительными расходами уже возникает вопрос, стоит ли вообще ее запускать».
При этом все эти решения позволяют бизнесу зарабатывать прежде всего на российской аудитории. А ведь ценность Google Play для разработчиков заключалась еще и в возможности продавать свои продукты по всему миру. И за сохранение этой возможности теперь тоже приходится платить, пояснил IT-блогер, автор сообщества Mobile Developer Алексей Гладков:
«Бизнес живет. Я бы не сказал, что он теряет огромные деньги, скорее, нет доступа к зарубежному рынку.
Как правило, люди регистрируют зарубежные юрлица, переводят туда бизнес, придумывают схемы, как из-за рубежа переводить деньги обратно в Россию. Понятно, что огромной популярностью пользуются страны СНГ и Персидского залива, но есть отдельные уникальные предложения, такие как Лондон и другие юрисдикции.
Естественно, это все дорого. Но самое главное, что дает тебе Play Market: если ты становишься популярным и получаешь так называемый фичеринг, то есть расположение твоего приложения на главной странице, то, конечно, открывается доступ к огромной аудитории».
Впрочем, владельцам Android-смартфонов хотя бы есть из чего выбирать, говорит главный редактор портала ITZine Сергей Кузнецов:
«У разработчиков под iOS и macOS те же самые проблемы. Сейчас в Европе они могут пользоваться сторонними магазинами, их один или два, которые Apple допускает. Но при этом понятно, что сейчас дистрибуция через них маленькая и большинство людей все равно пользуются App Store. То есть если вашего приложения там нет, то, по сути, его нет нигде».
Тем временем ежемесячная аудитория российского RuStore уже превысила 73 млн человек. А доходы разработчиков на площадке за год выросли в 2,5 раза, сообщили “Ъ FM” в компании. Впрочем, какую часть выпадающих доходов российского бизнеса удалось таким образом компенсировать, в RuStore не уточнили.