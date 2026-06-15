Деньги играм рознь

Более половины крупных видеоигровых студий в России столкнулись с проблемами в поиске финансирования. Главные трудности у участников рынка вызывают трансграничные платежи, выход на международные рынки и квалифицированная экспертиза для потенциальных инвесторов. Масштабы господдержки отрасли явно не соответствуют темпам развития рынка, добавляют в компаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием экосистемы «Игропром», в котором выделяются системные проблемы разработчиков видеоигр в России. Из него следует, что более 70% от общего числа студий, учитываемых в анализе, назвали поиск финансирования главной трудностью в развитии.

Их запросы делятся на три направления: производство (оплата 3D-моделей, VFX, арта и сотрудников), маркетинг (прямой бюджет на закупку рекламы) и решение проблем с трансграничными платежами — получением денег из-за рубежа и оплатой сервисов в условиях санкций. Необходимость государственной поддержки проектов, включая гранты, видят 28,7% опрошенных студий.

Исследование «Игропрома» проводилось в мае—июне, в нем приняли участие более ста представителей компаний всех сегментов (малые инди-студии, средний сегмент, крупные студии). Более 80% респондентов — основатели, гендиректора и топ-менеджеры.

Также большинство участников опроса (77,5%) признают, что им необходима помощь в маркетинге и выходе на российский и международные рынки. Организация площадок для офлайн-демонстрации игр востребована для трети респондентов, отмечают авторы исследования. Сами разработчики отмечают также, что им не хватает «точек сборки» сообщества.

По данным Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году составил 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста (CAGR) 6%. К 2030 году сегмент достигнет 271 млрд руб., говорится в исследовании. Из них 112 млрд руб. принесут мобильные видеоигры (монетизация за счет внутренней рекламы и покупок), 145 млрд руб.— игры для ПК и консолей (покупка самих игр, внутриигровые трансакции и подписки), 14 млрд руб. придется на браузерный сегмент (внутренняя реклама и подписки).

Опрошенные “Ъ” участники рынка соглашаются с выводами исследования. «Денег на рынке очень мало, и ситуация с привлечением финансирования критическая»,— говорит продуктовый менеджер ООО «Фоксхаунд» (проект «Командиры бездорожья») Дмитрий Карасев. У многих действующих инвесторов на текущий момент отсутствует понимание рынка видеоигр как такового, говорит он. «Также у инвесторов нет экспертов по рынку видеоигр, способных оценить проекты. Отсутствует и практика выдачи кредитов под IP, хотя необходимость давно назрела».

Государственный подход к развитию отечественного геймдева явно не соответствует его реальным нуждам: разработка игр требует совершенно иных масштабов финансирования, соглашается другой собеседник “Ъ” в одной из крупных видеоигровых студий.

В качестве примера дисбаланса он приводит субсидии от Института развития интернета: «Видеоигровая сфера получает в десять раз меньше денег, чем производство видеоконтента. С 2020 по 2026 год в видеоигры вложили около 6–7 млрд руб., в то время как кино и сериалы освоили более 60 млрд руб.»,— указывает собеседник.

Дополнительным сдерживающим фактором остается специфика игровых активов — продажа цифровых товаров по-прежнему воспринимается многими инвесторами осторожно, напоминает директор по развитию игры Grand Mobile Александр Язовский. «На рынке СНГ ощущается дефицит классического венчура: от проектов требуют не только идею, но и подтвержденные метрики, исследования и детально просчитанную экономику». Проблема и в том, что существующие фонды фактически подменяют собой бизнес-ангелов: они дают посевные деньги, чтобы просто запустить производство, но не выполняют свою главную функцию — снижение рисков для крупных частных инвесторов, уточняет операционный директор студии «Клокворк Драккар» (проект «Гардарики») Максим Николаев.

Юлия Юрасова