Суд установил, что в марте 2025 года частные охранники приехали на улицу Академика Макеева в ЖК «Ньютон» после вызова по тревожной кнопке. Там они увидели пьяного незнакомца. Горожане несколько раз ударили местного жителя, не оказывавшего сопротивления, и он упал. После один из охранников ударил потерпевшего ногой в лицо, распылил на него перцовый баллончик и вновь избил. У местного жителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.