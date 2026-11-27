Челябинцам запретили работать охранниками после избиения незнакомца
Мировой судья судебного участка №5 Центрального района Челябинска признал двух местных жителей виновными в превышении полномочий при работе охранниками (ч. 1 ст. 203 УК РФ). Их оштрафовали на 100 и 110 тыс. руб. соответственно и запретили оказывать профильные услуги в течение года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что в марте 2025 года частные охранники приехали на улицу Академика Макеева в ЖК «Ньютон» после вызова по тревожной кнопке. Там они увидели пьяного незнакомца. Горожане несколько раз ударили местного жителя, не оказывавшего сопротивления, и он упал. После один из охранников ударил потерпевшего ногой в лицо, распылил на него перцовый баллончик и вновь избил. У местного жителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
В июне этого года мировой судья судебного участка №2 Центрального района Челябинска приговорил горожан к штрафам в размере 40 тыс. руб. и 60 тыс. руб. Райсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Наказание охранникам ужесточили, увеличив размер штрафов и добавив запрет работать по специальности в течение года.