В Сочи к новогодним праздникам украсят 132 общественные территории. На них установят световые конструкции, ели и скульптуры малых форм. На праздничное оформление в этом году направят 23 млн руб., из которых 9,157 млн руб. предусмотрено на новые объекты подсветки. Об этом сообщили в администрации города.