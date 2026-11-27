На новогоднее оформление Сочи направят 23 млн рублей
В Сочи к новогодним праздникам украсят 132 общественные территории. На них установят световые конструкции, ели и скульптуры малых форм. На праздничное оформление в этом году направят 23 млн руб., из которых 9,157 млн руб. предусмотрено на новые объекты подсветки. Об этом сообщили в администрации города.
Муниципальное бюджетное учреждение «Сочисвет» установит 48 объектов. Остальные средства направят на реконструкцию, капитальный ремонт, монтаж и демонтаж новогодних конструкций. При оформлении общественных пространств также используют декорации прошлых лет.
Предприятия сферы потребительского рынка и гостеприимства украсят свои территории в рекомендованной администрацией цветовой гамме. Районные парки развлечений оформят аттракционы и пространства в ретростиле.
Часть общественного транспорта Сочи брендируют в новогодней тематике. Кроме того, в праздничные дни на городские маршруты традиционно выйдет «Автобус желаний», в котором пассажиров будут сопровождать артисты и предлагать им исполнять популярные песни.
В основу общей концепции новогоднего оформления города в этом году лег воздушный шар. Для праздничного декора выбрали три цвета: золотой, красный и белый. Украшения разместят на общественных пространствах, объектах бизнеса и транспорте.
К Новому году в Сочи также планируют открыть ярмарки с местными товарами, каток с видом на пляж на территории концертного зала «Фестивальный». Праздничную программу дополнят городские мероприятия, специальные предложения от гостиниц и ресторанов.