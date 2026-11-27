Жители Ростовской области в октябре 2026 года оформили 128,88 тыс. розничных кредитов на общую сумму 27,47 млрд руб., выведя донской регион на восьмое место среди субъектов РФ по объему выдач. По количеству займов область прибавила около 1% к сентябрю (127,58 тыс. кредитов), но в деньгах объем просел почти на 29% — с 38,77 млрд руб. месяцем ранее. По данным Объединенного Кредитного Бюро, годом ранее донские банки выдавали меньше: 99,44 тыс. кредитов на 31,42 млрд руб. в октябре 2025 года, так что в штуках рост год к году составил около 30%, а в рублях, напротив, минус 13%.