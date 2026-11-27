Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объему розничного кредитования
Жители Ростовской области в октябре 2026 года оформили 128,88 тыс. розничных кредитов на общую сумму 27,47 млрд руб., выведя донской регион на восьмое место среди субъектов РФ по объему выдач. По количеству займов область прибавила около 1% к сентябрю (127,58 тыс. кредитов), но в деньгах объем просел почти на 29% — с 38,77 млрд руб. месяцем ранее. По данным Объединенного Кредитного Бюро, годом ранее донские банки выдавали меньше: 99,44 тыс. кредитов на 31,42 млрд руб. в октябре 2025 года, так что в штуках рост год к году составил около 30%, а в рублях, напротив, минус 13%.
Похожая динамика — резкое снижение среднего размера займа: если в сентябре ростовский заемщик в среднем получал около 304 тыс. руб., то в октябре — уже порядка 213 тыс. руб. Причина в общероссийском тренде: из-за изменений условий льготной ипотеки рынок сместился в сторону небольших кредитов. По стране объем выдач за месяц сократился на 24%, до 1,14 трлн руб., притом что число оформленных кредитов достигло максимума за два года — 4,46 млн (+1% к сентябрю, +26% год к году).
В структуре кредитования впервые за долгое время лидируют кредиты наличными — 41,2% против 31,6% в сентябре. Ипотека откатилась на второе место: доля сжалась до 26,3% с 44,2%. Растут автокредиты (16,7% против 12,0%), кредитные карты (14,3% против 11,1%) и POS-кредиты (1,5% против 1,1%).
За 10 месяцев 2026 года ростовчане и жители области оформили 1,12 млн розничных кредитов на 291,86 млрд руб. На каждые 100 жителей донского региона пришлось 26,8 новых POS-кредитов — уровень выше среднего по стране среди регионов топ-70, но ниже лидеров вроде Сахалинской области (42,5) и Ямало-Ненецкого АО (39,0).