Татарстан предложил перенести обязательное лицензирование табачной розницы
Требование может вступить в силу в сентябре 2027 года вместо марта
Представители Татарстана подняли вопрос о переносе обязательного лицензирования розничной торговли табаком на заседании экспертного совета в Госдуме. Об этом сообщает «Ъ».
Аналогичную инициативу на заседании обсуждали представители Башкирии, Краснодарского края, Оренбургской и Нижегородской областей. По данным собеседников издания, выдачу лицензий затрудняют сбои электронной системы и организационные проблемы: часть регионов пока не определила ответственные органы.
Сейчас запрет на торговлю без лицензии должен вступить в силу 1 марта 2027 года. При переносе новой датой может стать сентябрь, однако решение пока не принято. Формально выдача разрешений началась 1 октября 2026 года.
Согласно проекту постановления кабмина Татарстана, опубликованному в августе 2026 года, в республике выдачу лицензии планируют поручить региональной Госалкогольинспекции.