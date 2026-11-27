На трассе под Хасавюртом опрокинулся автобус «Ростов-на-Дону — Дербент»
Утром 27 ноября на федеральной трассе недалеко от Хасавюрта опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Ростова в Дербент. Об этом сообщил глава республики Дагестана Федор Щукин.
В салоне находились 28 человек. Погибших нет, а всем, кто пострадал, оказали помощь на месте. Госпитализация никому не понадобилась.
Экстренные службы оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации последствий аварии. Глава региона сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.