В Челябинске обновили состав группы по обеспечению полноты поступления налогов
Администрация Челябинска обновила состав рабочей группы по обеспечению полноты поступления налогов в бюджет города Челябинска и страховых взносов. Распоряжение подписано главой города Алексеем Лошкиным.
Председателем рабочей группы указана Виктория Шин, и.о. заместителя главы города по экономике и финансам, ее заместителем указана Дарья Брынзина, зампред комитета финансов Челябинска. Секретарем рабочей группы назначена Светлана Рукавишникова.
Также в состав рабочей группы входят: Александр Жеребцов (начальник УФНС по Челябинской области), Олег Косых (председатель Ассоциации профсоюзных организаций города), Антон Птицын (начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Челябинска) и Мария Филиппова (замруководителя ГУ ФССП по Челябинской области).