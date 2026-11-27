Также в состав рабочей группы входят: Александр Жеребцов (начальник УФНС по Челябинской области), Олег Косых (председатель Ассоциации профсоюзных организаций города), Антон Птицын (начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Челябинска) и Мария Филиппова (замруководителя ГУ ФССП по Челябинской области).